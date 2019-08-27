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Начался второй этап поставок С-400 в Турцию 

RT на русском 51 минуту назад
Фото: Reuters
Транспортный самолёт с элементами второго дивизиона российских ЗРК С-400 приземлился в Анкаре. Об этом сообщает турецкое телевидение, информацию подтвердили в Министерстве обороны страны.
Как передаёт NTV, самолёт совершил посадку на авиабазе Мюртед.
По данным военного ведомства, поставка будет продолжаться около месяца.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выбор Анкарой российских С-400 преследует сугубо коммерческие интересы.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что приобретённые Турцией системы не будут встроены в единую систему противоракетной обороны альянса.
25 июля в ФСВТС подтвердили завершение первого этапа поставок российских ЗРС турецкой стороне.
RT на русском: последние новости
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Армия , Оружие , Реджеп Эрдоган , Йенс Столтенберг , Министерство обороны , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , НАТО , Анкара , Турция
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