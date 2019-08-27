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Российский беспилотник «Корсар» готовят к поставкам на экспорт 

РИА Новости + ещё 13 1 час назад
Фото: предоставлено пресс-службой "Объединенной приборостроительной корпорации"
Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") получил паспорт экспортного облика на беспилотник "Корсар", премьера экспортной версии состоялась на МАКС-2019, сообщает во вторник пресс-служба "Ростеха".
"Комплекс "Корсар", разработанный КБ "Луч" (входит в "Росэлектронику"), в экспортном исполнении обеспечивает радиус действия не менее 100 километров, диапазон скорости — от 100 до 180 километров в час, продолжительность полета — не менее 7,5 часов", — говорится в релизе.
Рабочая высота полета беспилотника — от 100 до 4000 метров, взлетная масса комплекса составляет 200 килограммов, размах крыльев — 6,5 метра, длина фюзеляжа — 4 метра.
"Корсар" может быть укомплектован оптико-электронными системами, радиолокационной станцией, цифровой аэрофотокамерой, метеорологическим оборудованием, а также транспортным модулем.
В рамках проекта "Корсар" созданы инновационные системы электрогенерации, малогабаритная система запуска двигателя и электронный регулятор силовой установки беспилотного летательного аппарата.
Другим его преимуществом разработчики называют сетецентрический принцип организации информационной сети, использованный для связи с центром управления и иными абонентами.
Реализованная на беспилотнике коммуникационная система формирует с другими воздушными и наземными объектами защищенную сеть, через которую информация без задержки и потерь передается получателю.
Ранее индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов сообщил РИА Новости, что "Корсар" проходит опытную эксплуатацию в Минобороны РФ.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
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Армия , Оружие , Сергей Абрамов , Министерство обороны , Ростех , Росэлектроника , Авиационно-космический салон МАКС , РИА Новости
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