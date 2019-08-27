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В Китае назвали условие покупки Су-57 

Lenta.ru + ещё 1 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Китай может рассмотреть покупку российского истребителя пятого поколения Су-57 после того, как сравнит его возможности с самолетами собственного производства, пишет «Хуаньцю шибао».
Китайская государственная газета отмечает, что в последние годы Пекин достиг серьезных успехов в авиастроении, в частности, начал поставлять на внешние рынки технику собственного производства, в связи с чем вопрос о приобретении зарубежного истребителя пятого поколения требует особого рассмотрения.
Издание отмечает, что, хотя Су-57 критикуется за характеристики малозаметности, все то, что касается тяговооруженности и отклоняемого вектора тяги двигателей истребителя может представлять интерес для Китая с точки зрения технологий. В связи с этим решение о приобретении самолетов у России необходимо принимать путем проведения летных испытаний российских и китайских истребителей, в ходе которых сравнивались бы возможности машин.
Ранее в августе на тренировочных полетах в Жуковском (Московская область), предшествующих выступлению на Международном авиационно-космическом салоне 2019 года (МАКС-2019), истребитель Су-57 нестандартно сел, выпустив тормозные парашюты до касания полосы.
В июле главный маршал авиации Военно-воздушных сил (ВВС) Индии Бирендер Сингх Дханоа заявил, что Дели рассмотрит приобретение Су-57 у Москвы после того, как «увидит его в деле».
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Комментарии
Армия , Оружие , Авиационно-космический салон МАКС , Китай
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