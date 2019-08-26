На Крымском мосту засняли военную технику

Передвижение военной техники по Крымскому мосту попало на видео

Военная автоколонна проехала по Крымскому мосту. Видео передвижения боевой техники опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что маневры проходят в рамках двусторонних командно-штабных учений, которые стартовали на территории Южного военного округа (ЮВО). Мероприятия пройдут на 12 полигонах ЮВО, в том числе на территории Волгоградской, Ростовской и Астраханской областей, а также в Краснодарском и Ставропольском краях и в Крыму.

В учениях будут задействованы более 2,5 тысяч единиц военной техники, около 30 самолетов, 60 вертолетов, свыше 100 танков и 8,2 тысячи военнослужащих. Целью проведения маневров является отработка применения межвидовых войсковых группировок для обеспечения военной безопасности южных границ России.