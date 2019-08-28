Россию и Сирию обвинили в ударе по турецким войскам

Российская и сирийская авиация нанесли более 15 ударов в провинциях Хама и Идлиб, задев в том числе турецкий наблюдательный пункт. Об этом сообщает Al-Masdar News со ссылкой на собственные источники.

26 августа сообщалось, что сухопутные части Вооруженных сил Турции в скором времени будут направлены на север Сирии. Благодаря военному присутствию там, Анкара «получит возможность близко наблюдать за ситуацией в регионе и за реализацией планов» по созданию там зоны безопасности. До этого Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии.