Украинский военный командир погиб в Донбассе

Командир взвода 24-го батальона «Айдар» 53-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины погиб во время боя на Донбассе. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

25-летний военный с позывным «Тихий» погиб в результате обстрела из пулемета или снайпера под Горловкой, отметил Бутусов. По его словам, бой рядом с населенным пунктом продолжается.

Кроме того, погиб еще один украинский военнослужащий — морской пехотинец 35-й бригады. Причиной его смерти стало пулевое ранение.