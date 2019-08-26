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США заявили о праве Израиля бомбить Сирию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 28 минут назад
Фото: EPA
Глава Госдепа Майкл Помпео и израильский премьер Биньямин Нетаньяху обсудили авианалет ВВС Израиля на Сирию, сообщила руководитель пресс-службы американского ведомства Морган Ортэгус.
По ее словам, Вашингтон «выразил поддержку праву Израиля на самооборону». США считают, что Израиль может «предпринимать действия, нацеленные на предотвращения угроз», передает ТАСС.
В разговоре Помпео с Нетаньяху обсуждалось использование сирийской территории Ираном как «плацдарма» для создания угроз «Израилю и его соседям».
Нетаньяху заявил о намерении его страны «наносить удары по угрожающим Израилю целям КСИР (иранского Корпуса стражей исламской революции), где бы они ни находились».
Силы специального назначения КСИР «Аль-Кудс» заявили, что «безрассудные операции точно станут последними судорожными попытками сионистского режима».
Напомним, Дамаск подвергся атаке с воздуха. Израиль заявил, что его истребители нанесли удары по иранским силам в Сирии, чтобы сорватьатаку «беспилотников-камикадзе».
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Комментарии5
Армия , Ближний Восток , Войска , Майкл Помпео , Биньямин Нетаньяху , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , Израиль , Сирия , США
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