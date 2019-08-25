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Армия Израиля сообщила, что нанесла удар по Сирии 

ТАСС + ещё 2 41 минуту назад
Фото: Reuters
Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила в воскресенье, что израильские истребители нанесли удары по иранским целям в Акрабе в Сирии, к северо-востоку от Дамаска, для предупреждения атаки беспилотников на израильские цели.
"Истребители Армии обороны Израиля недавно нанесли удары по нескольким террористическим целям в Акрабе в Сирии. Удару подверглись силы "Аль-Кудс" (силы специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции — прим. ТАСС), а также шиитские формирования, которые планировали атаку на израильские цели с сирийской территории в последние дни. Сорванная атака включала планы по запуску нескольких оснащенных вооружением беспилотников для использования против израильских объектов", — говорится в распространенном военными заявлении.
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Армия , В мире , ЦАХАЛ , ИТАР-ТАСС , Дамаск , Сирия
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