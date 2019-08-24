Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лондон направил в Ормузский пролив эсминец Defender 

Вести.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Великобритания направила в Ормузский пролив эсминец Defender для сопровождения торговых судов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВМС Соединенного Королевства.
Эсминец вышел из своего порта базирования в Портсмуте 12 августа. Одновременно с ним в плавание отправился фрегат Kent. Оба корабля будут нести службу совместно с силами международных партнеров.
В том же региона находится британский фрегат Montrose — он уже обеспечил 30 проходов судов через пролив.
Ситуация в районе Персидского залива обострилась после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero. Его сопроводили в порт Бендер-Аббас. Это стало фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
В этой связи США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания согласилась присоединиться к данной миссии.
Вести.Ru: последние новости
Эксперт: США могут шантажировать Европу войной с Россией на ее территории Пентагон: продленный СНВ-3 должен включать в себя оружие, "разрекламированное" Путиным Путин обсудил с Совбезом ДРСМД и испытание американской ракеты
Комментарии1
Армия , В мире , РИА Новости , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков рассказал о недовольстве Путина256
«Победа» сделала официальное заявление453
Порошенко пригрозил Зеленскому цитатой из Библии130
«Наркоман напал ради денег»: под Калугой убили ветерана ВОВ6
В РПЦ высказались о проклятиях священника в адрес «Победы»4
Видео
01:44
«Победа» сделала официальное заявление
Общество
04:48
Песков рассказал о недовольстве Путина
Политика
01:24
Порошенко рассказал, почему не пришел на парад Зеленского
В мире Украина
01:03
Путин дал поручение по пенсиям
Политика
12:15
Герои России и СССР поздравили россиян с Днем флага
Общество
01:24
Зеленский рассказал, какие СМС получает каждое утро
В мире Украина
01:56
Порошенко пригрозил Зеленскому цитатой из Библии
Украина В мире
03:21
Как шахидки уничтожили Ту-134 и Ту-154
Происшествия Статьи
08:05
Крутой принял решение по «Новой волне»
Шоу-бизнес
01:13
«Большая семерка» столкнулась с проблемами
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение