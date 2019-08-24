Появилось видео запуска «Синевы» и «Булавы» с подводных лодок

Российские атомные подлодки провели пуски ракет вблизи Северного полюса. Министерство обороны РФ опубликовало видео стрельб в соцсетях.

«Атомные подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» провели пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава» из приполюсного района Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря», — говорится в сообщении военных.

Стрельбы были учебными, использовались не настоящие боеголовки, а макеты боевых блоков ракет. Подлодки успешно поразили цели на полигонах Чижа в Архангельской области и Кура на полуострове Камчатка.

В Минобороны заявили, что учения подтвердили технические характеристики баллистических ракет и работоспособность ракетных комплексов субмарин.