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Появилось видео запуска «Синевы» и «Булавы» с подводных лодок 

Рамблер + ещё 1 27 минут назад
Российские атомные подлодки провели пуски ракет вблизи Северного полюса. Министерство обороны РФ опубликовало видео стрельб в соцсетях.
«Атомные подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» провели пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава» из приполюсного района Северного Ледовитого океана и акватории Баренцева моря», — говорится в сообщении военных.
Стрельбы были учебными, использовались не настоящие боеголовки, а макеты боевых блоков ракет. Подлодки успешно поразили цели на полигонах Чижа в Архангельской области и Кура на полуострове Камчатка.
В Минобороны заявили, что учения подтвердили технические характеристики баллистических ракет и работоспособность ракетных комплексов субмарин.
Армия , Видео , Войска , Оружие , Юрий Долгорукий , Министерство обороны
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