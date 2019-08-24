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Додон призвал не забывать подвиг победивших фашизм советских солдат 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Twitter
Президент Молдавии Игорь Додон в ходе церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечность» в Кишинёве в годовщину освобождения республики от фашистов отметил важность сохранения памяти поколений о подвиге советских воинов в годы Великой Отечественной войны.
«Мы всегда будем хранить память о героических подвигах воинов-освободителей и сделаем всё возможное, чтобы эта память передалась и следующим поколениям. Вне зависимости от интерпретаций некоторых политиков, 24 августа в Молдавии всегда будет Днём Победы, Днём освобождения от фашизма», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что в Великой Отечественной войне принимали участие десятки тысяч молдаван, многие из которых погибли в боях.
Молдавский лидер также сообщил, что встретится с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, который прибыл в Кишинёв для участия в торжественных мероприятиях в честь 75-летия освобождения Молдавии.
В июле председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов заявил о фальсификации Западом истории Второй мировой войны для ослабления СССР.
Глава МИД России Сергей Лавров также рассказал о попытках западных стран убедить молодёжь, что главная заслуга в победе во Второй мировой войне принадлежит не советской армии, а Западу из-за высадки войск союзников в Нормандии.
RT на русском: последние новости
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Комментарии
Армия , Сергей Шойгу , Игорь Додон , Сергей Иванов , Сергей Лавров , Министерство обороны , МИД , Российское военно-историческое общество , ИТАР-ТАСС , Кишинёв , Молдова
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