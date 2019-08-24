Додон призвал не забывать подвиг победивших фашизм советских солдат

Президент Молдавии Игорь Додон в ходе церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечность» в Кишинёве в годовщину освобождения республики от фашистов отметил важность сохранения памяти поколений о подвиге советских воинов в годы Великой Отечественной войны.

«Мы всегда будем хранить память о героических подвигах воинов-освободителей и сделаем всё возможное, чтобы эта память передалась и следующим поколениям. Вне зависимости от интерпретаций некоторых политиков, 24 августа в Молдавии всегда будет Днём Победы, Днём освобождения от фашизма», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что в Великой Отечественной войне принимали участие десятки тысяч молдаван, многие из которых погибли в боях.

Молдавский лидер также сообщил, что встретится с главой Минобороны России Сергеем Шойгу , который прибыл в Кишинёв для участия в торжественных мероприятиях в честь 75-летия освобождения Молдавии.