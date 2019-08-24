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Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТАСС
Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Об этом молдавский лидер написал в своём Facebook.
«Российская сторона предлагает начать процесс утилизации боеприпасов, находящихся на складе близ села Колбасна в приднестровском регионе Республики Молдова, и готова предоставить для этого необходимое оборудование», — написал он.
По его словам, с соответствующим предложением выступил Шойгу.
Молдавский президент добавил, что предложение будет скоро вынесено на рассмотрение участников переговорного формата 5+2 по урегулированию ситуации с Приднестровьем.
Также Додон отметил, что это первый за 28 лет приезд министра обороны России в Молдавии.
Ранее Додон анонсировал встречу с министром обороны России, который прибыл в молдавскую столицу для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия освобождения Молдавии.
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Комментарии
Армия , Другое , Оружие , СНГ , Сергей Шойгу , Игорь Додон , Молдова
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