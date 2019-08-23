США напугал интерес китайских военных к самолетам Су-35

Издание The National Interest рассказало о проблеме американцев в Юго-Восточной Азии. Экспертов напугали китайские закупки Су-35С. Этот самолет производится в России , сообщил сайт «Утро.ру».

Китайцы закупают у России самолеты Су-35С. Пентагон болезненно воспринял эту новость.

Российский Су-35С превосходит по показателям F-16, который стоит на вооружении у американцев.

Новую технику Китай сможет использовать для возвращения Тайваня под свой контроль. Военные проводят учения неподалеку от островного государства.