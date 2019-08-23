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США напугал интерес китайских военных к самолетам Су-35 

360tv.ru 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Издание The National Interest рассказало о проблеме американцев в Юго-Восточной Азии. Экспертов напугали китайские закупки Су-35С. Этот самолет производится в России, сообщил сайт «Утро.ру».
Китайцы закупают у России самолеты Су-35С. Пентагон болезненно воспринял эту новость.
Российский Су-35С превосходит по показателям F-16, который стоит на вооружении у американцев.
Новую технику Китай сможет использовать для возвращения Тайваня под свой контроль. Военные проводят учения неподалеку от островного государства.
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Армия , Оружие , Пентагон , США
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