Путин поручил подготовить ответ в связи с ракетными испытаниями США

Состоявшиеся 18 августа испытания американской ракеты полностью подтверждают обоснованность претензий, которые Россия высказывала США в период действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил Владимир Путин . По его словам, Вашингтон вместо исправления ситуации продолжил военные разработки, которые прикрывал срежиссированной кампанией с обвинениями в адрес РФ. Как добавил глава государства, РФ не собирается вступать в гонку вооружений и остаётся открытой к диалогу с Соединёнными Штатами.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности поручил Министерствам обороны и иностранных дел проанализировать уровень угрозы и принять меры симметричного характера в ответ на проведённые США испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая ранее была запрещена Договором РСМД.

Глава государства также указал, что в тестах была задействована универсальная пусковая установка МК-41 — подобная тем, что уже размещены на базе противоракетной обороны в Румынии

«Мы неоднократно указывали, что размещение американцами таких пусковых установок на суше, на базе ПРО в Румынии, и их предстоящее размещение в Польше являются прямым и существенным, грубым нарушением ДРСМД. Американцы это упорно отвергали, утверждая, что наземные МК-41 якобы не способны производить пуски крылатых ракет морского базирования Tomahawk. Теперь факт нарушения налицо, оспаривать его невозможно — они сами об этом сказали», — заявил Путин.

Он также указал, что испытания состоялись всего лишь спустя 16 дней после того, как действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности было официально прекращено по инициативе США.

«Вместо того чтобы исправить эту неприемлемую ситуацию и вернуться к соблюдению Договора, американцы срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений данного Договора. Как всем теперь очевидно, её единственной целью являлось прикрытие работ, проводимых Вашингтоном в нарушение Договора и изначальное намерение выйти из него», — заметил президент РФ.

Путин подчеркнул, что российская сторона не собирается вступать «в затратную и разрушительную для экономики» страны гонку вооружений.

«При этом Россия по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с Соединёнными Штатами Америки для восстановления доверия и укрепления международной безопасности», — констатировал Путин.

«Пропаганда Запада делает всё для замалчивания позиции России»

«В Америке есть интерес по возобновлению производства, испытанию и размещению ракет средней и меньшей дальности в Европе и в азиатско-тихоокеанском регионе. Но за всем этим стоят интересы предприятий американского военно-промышленного комплекса», — добавил парламентарий в беседе с RT.

В свою очередь, зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов указал, что действия США объясняются глобальными причинами и желанием не допустить развития военно-политических возможностей Китая.

«Западная пропаганда делает всё для того, чтобы максимально замалчивать российскую позицию по данному вопросу. Тем не менее, учитывая то внимание, которое уделяется выступлениям Владимира Путина во всём мире, он каждый раз повторяет эту позицию. Мы, со своей стороны, в рамках парламентской дипломатии, тоже пытается донести данный тезис», — заметил сенатор в комментарии RT.

«Более того, я считаю, что такую работу надо наращивать. Борьба за мир предполагает не просто некие возгласы, но и точные знания о том, от кого исходит угроза миру. В данном случае, она исходит именно от провокационных действий Соединённых Штатов», — пояснил Климов.

Его коллега, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов , подчеркнул, что руководство России вполне обоснованно и при помощи фактов демонстрирует миру, почему и зачем США уничтожили ДРСМД.

«Владимир Путин уже не впервые говорит, что мы всегда будем иметь симметричный ответ с точки зрения военной составляющей. Сегодня мир может держаться только на балансе сил, никакого другого варианта безопасности не существует. Поэтому и требуется наш адекватный ответ», — заявил Морозов RT.

«За такой короткий срок подобные вооружения не создаются»

Накануне по запросу России и Китая состоялось внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по вопросу ракетных разработок США. В ходе диспута и. о. постпреда России при организации Дмитрий Полянский указал, что денонсация американцами ДРСМД «выбила очередную опору в архитектуре контроля над вооружениями». Вдобавок, прошедшие испытания продемонстрировали, что Соединённые Штаты занимались разработкой этого типа вооружений ещё во время действия Договора.

«Иначе как можно, как это сделал глава Пентагона Марк Эспер, анонсировать возможности размещения ракет меньшей и средней дальности наземного базирования в течение нескольких месяцев? За такой короткий срок подобные вооружения не создаются», — пояснил дипломат.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь также констатировал негативный эффект от выхода США из ДРСМД и призвал Вашингтон отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе и Азии.

Между тем их американский коллега Джонатан Коэн назвал прошедшие испытания защитой национальных интересов от России, поскольку именно Москва якобы нарушила положения Договора разработкой ракеты 9М729. В то же время дипломат не указал, что Москва неоднократно отмечала, что радиус действия данной ракеты составляет менее 500 км, а Минобороны РФ устраивало открытый брифинг, чтобы развенчать все сомнения, но представители США и их союзники на него явиться не захотели. Позицию американского дипломата поддержала европейская тройка — Великобритания, Германия и Франция.