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Россия призвала США к «здравому смыслу» по сдерживанию вооружений 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на кону дальнейшего развития диалога с США по контролю над вооружениями стоит само существование человечества.
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В ходе выступления на экстренном заседании Совбеза ООН Полянский отметил, что российская сторона всё ещё не теряет веру, что «здравый смысл и инстинкт самосохранения у западных партнёров всё-таки возобладает».
«Ведь на кону само существование человечества», — отметил он.
Также и.о. постпреда России при ООН заявил, что Вашингтон давно и целенаправленно нарушал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
По словам Полянского, в связи с последними действиями США под угрозой находится продление Договора о стратегических наступательных вооружениях в 2021 году.
19 августа в Министерстве обороны США объявили об испытании запрещённой ДРСМД крылатой ракеты.
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Комментарии7
Армия , Дмитрий Полянский , Пентагон , Совбез ООН , ООН , США
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