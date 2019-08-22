Россия призвала США к «здравому смыслу» по сдерживанию вооружений

В ходе выступления на экстренном заседании Совбеза ООН Полянский отметил, что российская сторона всё ещё не теряет веру, что «здравый смысл и инстинкт самосохранения у западных партнёров всё-таки возобладает».

«Ведь на кону само существование человечества», — отметил он.

Также и.о. постпреда России при ООН заявил, что Вашингтон давно и целенаправленно нарушал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По словам Полянского, в связи с последними действиями США под угрозой находится продление Договора о стратегических наступательных вооружениях в 2021 году.