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США заполучили Т-90 

Рамблер 38 минут назад
Фото: РИА Новости
США имеют в распоряжении боевой танк Т-90 со сварной башней, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Twitter польского военного эксперта Дамиана Ратку.
По словам Ратки, американцы заполучили этот танк «давным-давно». Он утверждает, что его источник лично видел машину и подтвердил, что это именно Т-90 со сварной башней.
По мнению Ратки, танк может быть одним из вариантов Т-90С, а США получили его от Индии или других стран, где он состоит на вооружении.
Как Т-90С попал в индийскую армию и спас российское танкостроение
Индия является основным покупателем Т-90. Контракт на поставку этих машин был заключен еще в 1999 году. Первые поставлявшиеся танки имели литые башни. В настоящий момент на вооружении Индии состоят более 1000 таких машин.
Кроме того, Т-90 состоит на вооружении Алжира, Вьетнама, Ирака, Сирии, Туркмении и Уганды. В 2019 году танк должен получить Египет.
Армия , Оружие , США
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