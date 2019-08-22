Появилось видео первого полёта «Форпоста-Р»

Минобороны России опубликовало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р».

В ведомстве сообщили, что испытания «Форпоста-Р» вышли на финальную стадию. Беспилотник должен поступить на вооружение в 2020 году, производить аппарат будет Уральский завод гражданской авиации.

«Форпост-Р» — обновленная версия хорошо зарекомендовавшего себя БПЛ «Форпост». В новой модификации установлены современное радиоэлектронное оборудование, линии связи, наземный комплекс управления, программное обеспечение российского производства. Также «Форпост-Р» оснащен современным отечественным двигателем АПД-85. Прежними остались лишь внешние обводы.