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Появилось видео первого полёта «Форпоста-Р» 

Рамблер + ещё 3 12 минут назад
Минобороны России опубликовало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р».
В ведомстве сообщили, что испытания «Форпоста-Р» вышли на финальную стадию. Беспилотник должен поступить на вооружение в 2020 году, производить аппарат будет Уральский завод гражданской авиации.
«Форпост-Р» — обновленная версия хорошо зарекомендовавшего себя БПЛ «Форпост». В новой модификации установлены современное радиоэлектронное оборудование, линии связи, наземный комплекс управления, программное обеспечение российского производства. Также «Форпост-Р» оснащен современным отечественным двигателем АПД-85. Прежними остались лишь внешние обводы.
Армия , Видео , Оружие , Министерство обороны
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