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Европу предупредили о будущем под прицелом ракет из-за Трампа 

Lenta.ru + ещё 3 15 минут назад
Фото: Reuters
Мир стоит в одном шаге от неконтролируемой гонки вооружений из-за действий США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.
Он выразил обеспокоенность из-за геополитических амбиций США и их готовности к гонке вооружений, о чем ранее заявлял американский лидер Дональд Трамп. Так, по его словам, Вашингтон способен «превзойти в материальном и техническом плане любых своих потенциальных соперников».
Полянский призвал страны Евросоюза противостоять США.
«Неужели вы не понимаете, что своим поддакиванием американцам вы возвращаете из небытия ситуацию, когда на европейские города с разных сторон были направлены ракеты?» — приводит слова дипломата Telegram-канал Пул N3.
Постпред Росии в ООН добавил, что Россия никогда не прибегнет к этой мере первой.
«Но с учетом того, что у США явно берет верх желание поиграть мускулами, до описанной ситуации, возможно, осталось не так много времени», — предупредил он.
18 августа американские военные испытали ракету для поражения наземных целей «Томагавк». Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич отмечал, что Москва не будет вступать в новую гонку вооружений, но может «асимметрично ответить».
Действие договора официально прекратилось 2 августа этого года. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва в свою очередь неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешал сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.
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Комментарии
Армия , Оружие , США , Франц Клинцевич , Дмитрий Полянский , Дональд Трамп , ЕС , ООН , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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