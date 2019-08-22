В ЛНР заявили об обстреле ВСУ села Нижнее Лозовое

Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что украинские силовики обстреляли район села Нижнее Лозовое.

«Сегодня в 19.35 боевики 30 отдельной механизированной бригады ВФУ… (вооружённых формирований Украины) подвергли обстрелу из автоматического станкового гранатомёта и крупнокалиберного пулемёта район населённого пункта Нижнее Лозовое», — цитирует Луганский информационный центр Осадчего.

Ранее в управлении Народной милиции самопровозглашённой ДНР заявили, что украинские силовики обстреляли село Коминтерново на юге региона.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа.