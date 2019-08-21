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Россияне показали новую фигуру высшего пилотажа 

Рамблер + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Летчики российской пилотажной группы «Первый полет» показали новую фигуру высшего пилотажа — «Пропеллер». Соответствующее видео опубликовал канал Звезда.
Впервые официально «Пропеллер» будет показан на авиасалоне МАКС-2019. Это сделают члены «Первого полета» Антон Беркутов и Роман Овчинников на самолетах Як-52. Сегодня они отрепетировали фигуру группового высшего пилотажа.
На кадрах, обнародованных Звездой, видно, как самолеты вращаются параллельно друг другу на постоянном углу 180 градусов, оставляя дымовой след.
«Если ребята выполнят фигуру корректно, то будет ощущение пропеллера», — объяснил глава «Первого полета» и гендиректор Федерации самолетного спорта Москвы Дмитрий Самохвалов.
Он назвал фигуру технически сложным элементом, а также рассказал, что программа, которую возглавляемая им пилотажная группа покажет на ближайшем МАКСе, будет представлена под новым ракурсом.
кадр видео/ ТК "Звезда"
кадр из видео/ ТК "Звезда"
В 2019 году Международный авиационно-космический салон состоится в подмосковном Жуковском 27 августа — 1 сентября.
Комментарии
Армия , Дмитрий Самохвалов , Роман Овчинников , Авиационно-космический салон МАКС , ТК "Звезда"
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