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США заявили, что их элементы ПРО не нарушали ДРСМД 

РИА Новости + ещё 25 13 минут назад
Фото: © U.S. Navy photo by Photographer's Mate 1st Class Michael W. Pendergrass
И.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что американские элементы ПРО, вопреки российским заявлениям, не нарушали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
"Мы сегодня слышали (от России — ред.), что США сами нарушали договор ДРСМД, из-за нашего недавнего испытания, которое использовало пусковую установку МК-41, которая также есть в нашей системе противоракетной обороны Aegis Ashore. Это категорически не соответствует действительности. Aegis Ashore не имеет наступательного потенциала в наземных запусках крылатых или баллистических ракет, хотя и использует те же структурные компоненты, что и система вертикального запуска МК-41 морского базирования", — сказал Коэн.
"Система Aegis Ashore не нарушает наши обязательства по договору ДРСМД", — добавил он.
Пентагон 19 августа объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года. Договор перестал действовать 2 августа по инициативе США, которые обвинили Россию в его нарушении (Москва это отрицает). Он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров. Позднее в Пентагоне подтвердили РИА Новости, что была испытана модификация крылатой ракеты Tomahawk, предназначенная для поражения наземных целей.
В МИД России обратили внимание на то, что при испытании использовалась пусковая установка Mk-41 (такие стоят на американской военной базе в Румынии). В Москве расценили это как "явное новое подтверждение того, что эти установки предназначены для запусков не только ракет-перехватчиков, но и крылатых ракет". В Пентагоне в свою очередь заявили, что для испытаний действительно использовалась Mk-41, но другой конфигурации, чем та, что стоит в Румынии.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Безопасность , Джонатан Коэн , МИД , Пентагон , ООН , РИА Новости , США
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