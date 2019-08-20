Разрыв ДРСМД: США испытали запрещенную ракету

Пентагон заявил об испытании крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении спустя две недели после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Москве заявляют, что Вашингтон давно готовился к разрыву соглашения. В настоящее время последним сдерживающим гонку вооружений документом остается СНВ-3.

МИД России прокомментировали испытание американцами крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В ведомстве считают, что США заранее готовились к слому договора.

«Вызывает тревогу твердое намерение США вести дело к наращиванию дестабилизирующего потенциала именно в той сфере, которая до недавнего времени очень жестко и твердо регулировалась договором, из которого США вышли чуть более двух недель назад», — цитирует РИА «Новости» замглавы министерства Сергея Рябкова.

Он отметил, что в Москве обратили внимание на то, в какие сжатые сроки США подготовили и провели испытания после выхода из ДРСМД.

«Министерство обороны провело летные испытания крылатой ракеты наземного базирования обычной (неядерной) конфигурации на острове Сан-Николас», — отметили в американском военном ведомстве в понедельник, 19 августа.

Уточняется, что ракета была запущена с наземной мобильной пусковой установки и поразила цель, пролетев более 500 км. Снаряд был вариантом крылатой ракеты «Томагавк», рассказал представитель минобороны США подполковник Роберт Карвер.

Комментируя пуск американской ракеты, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предположил, что США достигли той стадии испытаний, когда пришло время выводить их из лаборатории на полигон.

«Именно для этого они инициировали вопрос о выходе из этого Договора РСМД якобы потому, что виновата Российская Федерация», — заявил Шерин.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее отметил, что за восемь месяцев до принятия данного решения средства на разработку ракет средней и малой дальности включили в бюджет США.

Вашингтон неоднократно заявлял о том, что Россия якобы нарушает ДРСМД, подписанный в 1987 году президентами СССР и США Михаилом Горбачевым Рональдом Рейганом . Соглашение стало краеугольным камнем международной безопасности и ликвидировало целый класс ракет в Европе. Согласно документу, были уничтожены ракеты малой дальности (от 500 до 1000 км) и средней дальности (до 5500 км) наземного базирования.

«Речь шла о первой физической ликвидации целого класса ядерных вооружений, причем такого, который давал преимущества больше американцам, чем нам. По договору мы должны были сократить вдвое больше ракет. Это уступка? Если не знать подноготной — большая. И в ней долго обвиняли Горбачева. Но он, говоря фигурально, убрал ядерный пистолет от виска, исправляя грубую ошибку предыдущего политбюро СССР», — вспоминал в интервью «Газете.Ru» экс-заместитель главы МИД СССР Анатолий Адамишин.

Впервые Белый дом заявил о якобы нарушении Москвой ДРСМД во времена президентства Барака Обамы . Речь шла о ракете 9М729. Москва отвечала, что ракета не подпадает под договор. Она также была продемонстрирована военным иностранным журналистам и экспертам.

Обвиняя Россию в нарушении договора, в Белом доме не скрывали, что главная цель выхода из него — создать новое соглашение с привлечением Китая. В Пекине документ подписывать не хотят, так как заявляют, что китайский ракетный арсенал не идет в сравнение с запасами США и России.

В связи с выходом США и России из договора 2 августа существуют опасения о возможности размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности. В Москве дают понять, что Россия не будет размещать ракеты, нарушающие договор, пока США сами не пойдут на такой шаг в Европе: тогда Москва может разместить ракеты в Азии и других регионах.

Тема ДРСМД 19 августа была затронута во время переговоров главы Франции Эмманюэля Макрона и российского президента Владимира Путина . Отвечая на вопросы журналистов, Путин заявил о том, что договор покинули США.

«Я хотел бы напомнить, что это не Россия вышла в одностороннем порядке из ДРСМД», — заявил Путин.

Он также отметил, что на повестке дня стоит проблема продления договора по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3).

«Мы пока тоже не видим никаких инициатив со стороны наших американских партнеров, хотя наши предложения лежат на столе», — посетовал он.

США пока не заявили о выходе из договора, однако к этому склоняется советник президента страны по национальной безопасности Джон Болтон , которого считают «ястребом» внешней политики.

Компромиссным решением могло бы быть продление договора, который истекает в феврале 2021 года, еще на пять лет.

Ранее в интервью «Газете.Ru» руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов заявил, что в случае, если СНВ-3 перестанет действовать, «другого инструмента контроля над ядерным оружием у нас не будет».