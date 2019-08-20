Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джихадисты покинули последний оплот в Сирии 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: Reuters
Джихадисты и повстанцы покинули ключевой район на северо-западе Сирии после наступления сил президента страны Башара Асада. Об этом сообщает AFP.
Отмечается, повстанцы оставили позиции в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб и других ключевых городах в прилегающих районах провинции Хама, считающиеся их ключевыми оплотами из-за опасения быть полностью окруженными сирийской армией.
Как сообщает AFP, в Сирии считают, что действия турецкой стороны при этом могут обострить обстановку и помешать урегулированию ситуации. Таким образом эксперты отреагировали на нарушение турецкими бронетранспортерами границы Сирии. Военная техника двигалась в сторону Хан-Шейхуна.
Ранее, 19 августа, сирийские ВВС ударили по вторгнувшейся в страну турецкой колонне. По сообщению турок, снаряды разорвались в непосредственной близости от боевых машин, но о потерях не сообщалось. По информации AFP, после этого Анкара попросила сирийскую сторону не играть с огнем.
Зона деэскалации в Идлибе — одна из четырех существующих в Сирии. Она была создана Россией и Турцией в 2017 году. Большая ее часть до сих пор не демилитаризована и находится под контролем группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и вооруженной сирийской оппозиции. Москва и Дамаск считают большую часть повстанцев на ее территории террористами.
Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.
Последние новости
Премьер Италии объявил об отставке Джихадисты покинули последний оплот в Сирии Китай нашел новый способ противостоять США в торговой войне
Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Башар Асад , Джебхат ан-Нусра , Идлиб , Сирия , Хан-Шейхун
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: деньги россиян захотели блокировать1
«Провал»: Путин выступил с заявлением320
Решена судьба оскорбившего Путина журналиста470
«Это не так»: США отвергли обвинения РФ
Вертолет с россиянами разбился в Греции56
Видео
03:16
Пока вы не уснули: деньги россиян захотели блокировать
В мире
00:36
Неудачная посадка лайнера в Колумбии попала на видео
Происшествия В мире
02:23
Алибасов не смог покинуть Россию
Шоу-бизнес
00:38
На съемках «Голос 60+» произошло ЧП
Шоу-бизнес
01:13
За оскорбившую украинцев жену Нетаньяху объяснились
В мире Украина
04:23
Новые крылатые ракеты США угрожают Новосибирску
Оружие Армия
02:12
«Провал»: Путин выступил с заявлением
Политика
00:45
Навальному продлят арест
Общество
07:58
В Крым прибыли немцы
Политика
00:58
«Мы любили друг друга»: Волочкова о романе с Басковым
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение