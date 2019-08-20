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Российские пилоты получат огнеупорную экипировку 

Вести.Ru + ещё 1 33 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Пилоты истребителей, бомбардировщиков, ударных и военно-транспортных вертолетов Западного военного округа получат специальные огнеупорные комбинезоны. В частности, их будут носить экипажи истребителей Су-30СМ и Су-34, Ми-8 и Ми-28, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Военные поясняют, что новая одежда выдерживает открытый огонь в течение двух минут. Кроме того, на нее нанесли современный "пиксельный" зеленый камуфляж, который поможет сбитым пилотам скрыться от противника. Ранее летные комбинезоны были достаточно заметного синего цвета.
Также летчики отмечают множество удобных карманов, вентиляционные клапаны и накладки из ткани на плечах и коленях.
Ранее спецодежду получили экипажи бронетехники Западного военного округа. Бойцов одели в защитные комплексы "Ковбой". Они тоже огнеупорны: защищает от открытого пламени 15 секунд. Плюс в экипировку входит легкий бронежилет и противоосколочная накладка на шлемофон из арамидной ткани.
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Армия , ИТАР-ТАСС
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