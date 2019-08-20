Россия вывела на испытания корвет нового типа с «Калибром»

Построенный на "Северной верфи" головной корабль проекта 20385 "Гремящий" вышел в Балтийское море для государственных испытаний.

— Кораблю предстоит завершить заводские ходовые испытания, после чего без возврата на базу начнутся госиспытания. На "Гремящем" проверят работу всех корабельных систем в эксплуатационном и боевом режимах. Сдаточная команда протестирует радиотехнические средства, гидроакустику, работу авиационного комплекса. Через несколько дней к корвету присоединится фрегат "Адмирал флота Касатонов", — рассказали в пресс-службе предприятия.

В общей сложности испытания корвета на Балтике продлятся около трех месяцев, после чего "Гремящий" по Северному морскому пути перейдет в Приморье, где продолжит тесты, а затем войдет в состав Тихоокеанского флота. "Адмирал Касатонов" отправится служить на Северный флот.