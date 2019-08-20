NYT: «Исламское государство» наращивает силы в Ираке и Сирии

По данным издания, ИГ якобы проводит набор и подготовку новобранцев из числа беженцев, находящихся в палаточных лагерях. Источники The New York Times информируют, что в ряды ИГ мобилизовано порядка 18 тыс. боевиков, которые осуществляют снайперские атаки, похищения людей, убивают сотрудников сил безопасности и общественных деятелей.

По оценке источников газеты, руководство ИГ может располагать резервными средствами в размере порядка $400 млн, точное нахождение которых не известно. Также предполагается, что главари этой террористической группировки могут получать прибыль от вложений в рыбный промысел, автомобильный бизнес, а также от контрабанды наркотиков. Газета при этом скептически относится к перспективе того, что ИГ может набрать прежнюю силу, когда под контролем группировки находились, по оценкам экспертов, порядка 12 млн человек.

В конце июля комитет Совета Безопасности ООН по ИГ и "Аль-Каиде" (также запрещена в РФ) заявил о том, что число терактов, совершаемых боевиками ИГ, может возрасти уже к концу 2019 года. По оценкам экспертов, экстремистская группировка будет наращивать свой потенциал в плане организации сложных международных терактов и содействия их совершению, когда у нее будут для этого гарантированные временные и пространственные ресурсы.

В начале августа о том, что ИГ укрепляет свои позиции в Ираке и находится в процессе возрождения в Сирии, заявил в докладе генеральный инспектор Министерства обороны США . По его словам, ИГ также проявляет активность в сирийском лагере беженцев Эль-Холь, "работая над тем, чтобы набрать новых членов из большого числа внутренне перемещенных лиц, проживающих на территории лагеря".