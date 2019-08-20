Британские истребители сопроводили российские Су-30 над Балтикой

Великобритании. Британские ВВС подняли в понедельник истребители Typhoon с военного аэродрома в Эстонии для сопровождения двух российских самолетов Су-30, говорится в сообщении минобороны

"Самолеты Typhoon, размещенные в Эстонии в рамках миссии НАТО по патрулированию балтийского воздушного пространства, сегодня сопроводили два российских истребителя Су-30 Flanker (по классификации НАТО), когда они пролетали над Балтийским морем", — говорится в сообщении министерства в Twitter.

Великобритания возглавляет дислоцированный в Эстонии с 2017 года международный батальон НАТО, насчитывающий более тысячи военнослужащих. Британские истребители Eurofighter Typhoon выполняют миссию по охране воздушного пространства стран Балтии на авиабазе "Эмари" под Таллином.

Британские ВВС постоянно отслеживают полеты российских самолетов вблизи Британии и над Балтикой. В частности, на прошлой неделе истребители ВВС Великобритании поднимались в воздух для сопровождения двух российских бомбардировщиков Ту-95.

Российские военные самолеты не заходят в воздушное пространство Британии, все случаи сопровождения завершаются без инцидентов.