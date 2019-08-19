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Пентагон сообщил, что испытанная ракета была вариантом «Томагавка» 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll /
Испытанная в воскресенье в США крылатая ракета была вариантом ракеты "Томагавк", сообщил РИА Новости официальный представитель Пентагона.
"Ракета была вариантом крылатой ракеты "Томагавк", — заявил представитель минобороны США подполковник Роберт Карвер.
В понедельник Пентагон сообщил, что испытал в воскресенье неядерную крылатую ракету наземного базирования, ранее запрещенную договором РСМД. Ракета успешно поразила цель после более чем 500 километров полета. Запуск осуществлялся с мобильной пусковой установки. В ведомстве добавили, что результаты испытаний будут использованы для дальнейшей разработки ракет.
Ранее на вооружении США стояли сухопутные аналоги ракет "Томагавк" под кодовым названием "Грифон", которые запускались с мобильных установок. По договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанному СССР и США в 1987 году, эти ракеты должны были быть уничтожены.
Договор РСМД перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.
Российское Минобороны ранее сообщало, что США приняли решение о выходе из договора еще за несколько лет до того, как вынесли на публику свои бездоказательные обвинения. По имеющимся в Минобороны данным, с июня 2017 года на предприятии военно-промышленной корпорации Raytheon в городе Тусон, штата Аризона, стартовала программа расширения и модернизации производственных мощностей для создания запрещенных ракет средней и меньшей дальности.
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Армия , Оружие , Министерство обороны , Пентагон , РИА Новости , США
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