Пентагон сообщил, что испытанная ракета была вариантом «Томагавка»

Испытанная в воскресенье в США крылатая ракета была вариантом ракеты "Томагавк", сообщил РИА Новости официальный представитель Пентагона

"Ракета была вариантом крылатой ракеты "Томагавк", — заявил представитель минобороны США подполковник Роберт Карвер.

В понедельник Пентагон сообщил, что испытал в воскресенье неядерную крылатую ракету наземного базирования, ранее запрещенную договором РСМД. Ракета успешно поразила цель после более чем 500 километров полета. Запуск осуществлялся с мобильной пусковой установки. В ведомстве добавили, что результаты испытаний будут использованы для дальнейшей разработки ракет.

Ранее на вооружении США стояли сухопутные аналоги ракет "Томагавк" под кодовым названием "Грифон", которые запускались с мобильных установок. По договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанному СССР и США в 1987 году, эти ракеты должны были быть уничтожены.

Договор РСМД перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.

Российское Минобороны ранее сообщало, что США приняли решение о выходе из договора еще за несколько лет до того, как вынесли на публику свои бездоказательные обвинения. По имеющимся в Минобороны данным, с июня 2017 года на предприятии военно-промышленной корпорации Raytheon в городе Тусон, штата Аризона, стартовала программа расширения и модернизации производственных мощностей для создания запрещенных ракет средней и меньшей дальности.