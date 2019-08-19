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Северный флот занялся поиском новых островов 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
По мнению гидрографов, на спутниковых снимках, сделанных в последние годы, видны ранее неизвестные острова, ставшие заметными после таяния льдов в Арктике. Их поиском займутся гидрографическое судно «Горизонт» и спасательный буксир «Алтай».
По сообщению РИА Новости, ссылающегося на пресс-службу Северного флота, целью поиска станут острова, видимо — небольшие, обнажившиеся ото льда в районе Новой Земли. Есть ли они там на самом деле — большой вопрос, на который и предстоит ответить.
Кроме того экспедиция обследует воды в окрестностях Земли Франца-Иосифа. Ее участники, помимо запланированных исследований, хотят частично повторить маршруты когда-то побывавших в тех краях первопроходцев Юлиуса Пайера (Австро-Венгрия, 1874 год), Фредерика Джексона (Великобритания, 1897 год), а также похода штурмана Валериана Альбанова с частью экипажа «Святой Анны» в 1914 году.
Гидрографы также уточнят состояние береговой линии в районах, где из-за таяния ледников появилась возможность осмотреть ранее скрытые участки побережья и обследовать ряд сохранившихся на картах "белых пятен".
Экспедиция должна продлиться до конца сентября. Неясно, ознаменуется ли она географическими открытиями, но в принципе такое возможно. Несколько дней мы писали об открытии на Западном Кавказе ранее неизвестного озера, представшего на поверхности после отхода ледника в результате таяния.
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Армия , Войска , РИА Новости
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