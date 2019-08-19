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Источник: сирийские военные окружили город Хан-Шейхун 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Сирийские военные взяли под контроль КПП на северо-западной окраине Хан-Шейхуна, контролируемый боевиками город окружен армией, передает источник РИА Новости с места событий.
Ранее газета al-Watan сообщила, что сирийская армия вошла в Хан-Шейхун, в котором находятся террористы "Джебхат ан-Нусры"*, а также союзных ей группировок боевиков.
"Сирийская армия взяла контрольно-пропускной пункт Аль-Факир на северо-западной окраине города Хан-Шейхун", — сказал собеседник агентства.
Хан-Шейхун, по словам источника, окружен сирийской армией с севера и запада.
Ранее сообщалось о том, что сирийская армия окружает Хан-Шейхун, расположенный на трассе M5 Дамаск-Алеппо, с запада и востока. Сейчас жители двух городов вынуждены объезжать город через пустыню, так как большая часть трассы M5 проходит через Идлиб, удерживаемый бандформированиями.
По итогам переговоров по Сирии в Нур-Султане 2 августа в Идлибе вступил в силу "режим прекращения огня". Командование вооруженных сил Сирии заявило о прекращении боевых действий при условии, если Турция выполнит свои обязательства по соглашению Россией, подписанному в сентябре 2018 года в Сочи. Основным пунктом договора являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны в Идлибе.
Спустя три дня, 5 августа, армия возобновила операцию после того, как боевики в нарушение перемирия, воспользовавшись затишьем, попытались атаковать позиции сирийской армии на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям в этом районе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , Джебхат ан-Нусра , РИА Новости , Хан-Шейхун
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