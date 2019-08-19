Против ВСУ применили «самое страшное оружие»

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Украинские силовики заявили о применении против них «самого страшного оружия» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Украинские силовики заявили о самодельных беспилотниках, которые скидывают на их головы бомбы, назвав их «самым страшным оружием».
Обстрелы с дронов проходят на приморском участке фронта, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на телеканал ТСН.
СМИ приводят слова украинских военных, которые утверждают, что беспилотники скидывают бомбы ночью, и единственные ответ на такие действия — дать ответный огонь.
«Это, пожалуй, самое страшное оружие. Она непредсказуема, потому что не слышно, как она летит», — заявил один из морских пехотинцев.
При этом известно, что ВСУ сами активно применяют ударные беспилотники против сил непризнанных республик. Ранее в августе ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) уничтожило ударный беспилотник вооруженных сил Украины, с помощью которого силовики намеревались атаковать село.
Кроме того, до этого в ДНР также сбили два украинских беспилотника, при помощи которых была предпринята попытка сброса самодельного взрывного устройства на населенный пункт.
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Армия , Видео , В мире , УНИАН
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