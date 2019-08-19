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Макрон выразил надежду на диалог с Путиным насчет ДРСМД 

Газета.Ru + ещё 3 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным лидер Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на открытый и прямой диалог с ним по ситуации в связи с расторжением Договора о ракетах средней и меньшей дальности, сообщает РИА "Новости".
Он отметил, что разоружение и происходящее вокруг Договора о РСМД — это вопросы первостепенной важности, которые он хотел бы обсудить с Путиным.
Макрон также добавил, что Франция сейчас очень важно знать позицию России по различным международным вопросам.
Ранее Путин прилетел во Францию.
"Газета.Ru" следит за встречей президентов в режиме онлайн.
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Армия , Европа , Оружие , Политика , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , Газета.Ru , РИА Новости , Франция
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