Макрон выразил надежду на диалог с Путиным насчет ДРСМД

Перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным лидер Франции Эммануэль Макрон выразил надежду на открытый и прямой диалог с ним по ситуации в связи с расторжением Договора о ракетах средней и меньшей дальности, сообщает РИА "Новости".

Он отметил, что разоружение и происходящее вокруг Договора о РСМД — это вопросы первостепенной важности, которые он хотел бы обсудить с Путиным.

Макрон также добавил, что Франция сейчас очень важно знать позицию России по различным международным вопросам.

Ранее Путин прилетел во Францию.

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