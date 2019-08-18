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Российские военные рекордно разогнали Т-72 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские танкисты на Т-72Б3 развили скорость 84 километра в час в рамках соревнований по танковому биатлону на подмосковном полигоне Алабино. Об этом пишет «360».
Отмечается, что это новый рекорд турнира.
Сборная России одержала победу в финальной эстафете, прошедшей 17 августа. Как сообщал ТАСС, российские танкисты поразили 21 мишень из 24. Второе место заняла сборная Белоруссии, тройку замкнула команда Казахстана.
В соревнованиях также участвовали сборные Азербайджана, Армении, Китая, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана. Российская команда традиционно состязалась на Т-72Б3, модернизированных специально для танкового биатлона. Данная версия отличается от базовой наличием панорамного тепловизионного прибора командира, двигателем мощностью 1130 лошадиных сил, автоматом переключения передач и системой управления движения с речевым информатором.
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