Американский беспилотник заметили у берегов Крыма

Стратегический разведывательный беспилотник американских ВВС изучил российское побережье Черного моря, сообщил мониторинговый ресурс Plane Radar.

17:35 мск.

Разведывательный полёт вдоль Российского🇷🇺 побережья Чёрного моря. pic.twitter.com/FH6vG1lBF1— PlaneRadar (@ua4wiy_) August 17, 2019 По данным портала, летательный аппарат Global Hawk, взлетевший с итальянской авиабазы в субботу утром, провел мониторинг на линии разграничения в Донбассе, а затем полетел в сторону российских границ.

Около 17 часов по московскому времени беспилотник заметили у черноморского побережья: Global Hawk облетел Крым и направился в сторону Краснодара.

Иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у границ России — над Черным морем, у Калининградской области. Также их замечают неподалеку от российских баз в Сирии.