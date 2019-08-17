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Американский беспилотник заметили у берегов Крыма 

РИА Новости 36 минут назад
Стратегический разведывательный беспилотник американских ВВС изучил российское побережье Черного моря, сообщил мониторинговый ресурс Plane Radar.
По данным портала, летательный аппарат Global Hawk, взлетевший с итальянской авиабазы в субботу утром, провел мониторинг на линии разграничения в Донбассе, а затем полетел в сторону российских границ.
Около 17 часов по московскому времени беспилотник заметили у черноморского побережья: Global Hawk облетел Крым и направился в сторону Краснодара.
Иностранные беспилотники и самолеты-разведчики, в частности американские, все чаще стали появляться у границ России — над Черным морем, у Калининградской области. Также их замечают неподалеку от российских баз в Сирии.
Несмотря на призывы со стороны Минобороны, Пентагон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей.
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Комментарии25
Армия , Оружие , Министерство обороны , Пентагон , Республика Крым
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