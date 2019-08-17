Названы первые жертвы НАТО из-за войны с Россией

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Названы самые уязвимые страны НАТО в войне с Россией 

Рамблер + ещё 2 1 минуту назад
Американский эксперт назвал 4 страны НАТО, которые первыми станут жертвой российского ВМФ при потенциальном конфликте.
Некоторые страны-члены НАТО не имеют значимых военно-морских сил. При этом они граничат с Россией, и могут потенциально пострадать от российского вторжения с моря. Так считает Томас-Дарелл Янг, военный эксперт издания Naval War College Review.
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Аналитик пишет, что Польше, Эстонии, Латвии и Литве не хватает сильных военно-морских традиций, культуры и доктрины. Их подход к морскому военному делу, оружию, учебе значительно отличается от подхода западных стран. Такое положение дел делает четыре балтийские страны беззащитными перед атакой с моря. Эксперт видит выход в модернизации ВМС Польши и прибалтийских стран, которые должны сдержать «возрождающуюся Россию».
Так, по словам Янга, польский военно-морской флот имеет все возможности для роста и улучшения. Сейчас он состоит из двух бывших фрегатов США, трех подлодок, переданных Норвегией, и множества старых кораблей. Что касается стран Прибалтики, то их кораблям необходимо объединиться и действовать вместе.
Эксперт говорит, что корабли на Балтике сталкиваются с серьезными проблемами. Море неглубокое, характеризуется низкой соленостью, плохой видимостью и значительными колебаниями температуры. Оно также довольно оживленное — около 2500 судов находятся в пути одновременно. Кроме того, Балтийское море имеет уникальную особенность — здесь все еще находится от 40 до 50 тысяч морских мин, оставшихся после двух мировых войн.
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Армия , Видео , Войска
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