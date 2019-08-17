Израильские самолеты атаковали два объекта ХАМАС в Газе в ответ на ракету

Самолеты израильской армии нанесли в субботу удары по двум подземным объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты по территории еврейского государства в пятницу вечером. Об этом сообщила армейская пресс-служба. "В ответ на запуск ракеты по израильской территории истребители и летательные аппараты Армии обороны Израиля нанесли удары по двум подземным целям в северной части сектора Газа, принадлежащим движению ХАМАС. Армия продолжит действовать против любых попыток нанести ущерб израильским гражданским лицам и считает движение ХАМАС ответственным за все события, источником которых является сектор Газа", — говорится в распространенном пресс-службой сообщении. Израильские военные проинформировали ранее, что в пятницу вечером система ПВО "Железный купол" перехватила запущенную из сектора Газа по территории еврейского государства ракету.