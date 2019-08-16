Урсула фон дер Ляйен ушла в отставку под песню Scorpions 

Церемония отставки министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен прошла в Берлине. С ноября она займёт пост главы Еврокомиссии в Брюсселе.
По просьбе Урсулы фон дер Ляйен музыкальным фоном на церемонии стала песня Scorpions «Wind of change», рок-баллада, посвященная перестройке в СССР и окончанию Холодной войны.
На мероприятии присутствовала канцлер германии Ангела Меркель, передаёт телеканал «Дождь».
Как писал News.ru, 16 июля депутаты Европарламента избрали на должность председателя Еврокомиссии главу Минобороны Германии Урсулу фон дер Ляйен. Её министерский пост займёт Аннегрет Крамп-Карренбауэр.