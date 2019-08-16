Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два ракетоносца Ту-160 совершили перелет с Чукотки в Саратовскую область 

ТАСС + ещё 2 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили перелет из Чукотского автономного округа в Саратовскую область с дозаправкой в воздухе. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Минобороны РФ.
"Экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в ходе летно-тактических учений дальней авиации выполнили перелет из Чукотского автономного округа в Саратовскую область, преодолев более 8 тысяч километров", — сообщили в ведомстве.
Маршрут проходил над акваторией Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Карского морей, в пределах границ Российской Федерации. Во время перелета самолеты дозаправились в воздухе.
Ранее два Ту-160 в ходе учений выполнили перелет на аэродром Анадырь продолжительностью более восьми часов. Дозаправка при этом не проводилась.
Летно-тактические учения проходят под руководством командующего дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и продлятся до конца этой недели. В маневрах задействовано около десяти самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78.
ТАСС: последние новости
Ростех разработает новые прицелы для стрелкового оружия Источник: летчиков могут вооружить пистолетом-пулеметом ПП-2000 вместо автомата АКС-74У СМИ: террористы захватили пилота со сбитого в Идлибе сирийского истребителя
Комментарии
Армия , Войска , Сергей Кобылаш , Министерство обороны , Саратовская Область , Чукотский Автономный Округ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обвинили в терроре украинских рыбаков46
Самолет UTair вернулся во Внуково из-за птицы14
В самолет «Победы» попала птица87
Пилот севшего в поле самолета госпитализирован52
«Сказал падишаху»: Кадыров рассказал о разговоре с Путиным4
Видео
02:29
Пилот севшего в поле самолета извинился перед пассажирами
Происшествия
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
00:44
Названы районы Приморья с опасной паводковой ситуацией
Катастрофы Общество
00:40
«Коньячный стрелок» из Подмосковья оказался иностранцем
Криминал Происшествия
00:36
У КНДР появилось гиперзвуковое оружие
Оружие Армия
01:01
Спецназовец пошел на штурм квартиры и потерпел неудачу
Происшествия
00:36
США пригрозили всем, кто связан с иранским танкером
В мире
00:55
Штурм спецназа пошел не по плану
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
03:36
Россиянам может грозить новый штраф
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение