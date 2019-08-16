Два ракетоносца Ту-160 совершили перелет с Чукотки в Саратовскую область

"Экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в ходе летно-тактических учений дальней авиации выполнили перелет из Чукотского автономного округа в Саратовскую область, преодолев более 8 тысяч километров", — сообщили в ведомстве.

Маршрут проходил над акваторией Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Карского морей, в пределах границ Российской Федерации. Во время перелета самолеты дозаправились в воздухе.

Ранее два Ту-160 в ходе учений выполнили перелет на аэродром Анадырь продолжительностью более восьми часов. Дозаправка при этом не проводилась.