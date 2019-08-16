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Появились подробности работы С-400 в Сирии 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф» все еще активны недалеко от сирийского города Масьяф, Хама, несмотря на поступавшие ранее сообщения об их свертывании. Об этом свидетельствуют фотографии со спутника, опубликованные в Twitter-аккаунте Observer IL.
3 августа издание Al-Masdar News сообщало, что Россия деактивировала свои системы С-400 в Масьяфе и в связи с постановкой на боевое дежурство поставленных Сирии С-300, которые были окончательно развернуты и готовы к использованию в начале июля.
Россия завершила поставки в Сирию трех дивизионов С-300, каждый из которых включает в себя восемь пусковых установок, в начале октября 2018 года. Решение о поставке ЗРК в Сирию было принято после того, как в сентябре российский самолет-разведчик Ил-20 сбила ракета сирийской системы С-200, отслеживавшей израильский истребитель F-16.
Системы С-400 была развернуты в Сирии 26 ноября 2015 года. Это стало реакцией Москвы на уничтожение истребителями турецких ВВС российского фронтового бомбардировщика Су-24М, наносившего удары по объектам исламистов в северо-западной Сирии.
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Армия , Оружие , Масьяф , Сирия
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