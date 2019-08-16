Появились подробности работы С-400 в Сирии

3 августа издание Al-Masdar News сообщало, что Россия деактивировала свои системы С-400 в Масьяфе и в связи с постановкой на боевое дежурство поставленных Сирии С-300, которые были окончательно развернуты и готовы к использованию в начале июля.

Россия завершила поставки в Сирию трех дивизионов С-300, каждый из которых включает в себя восемь пусковых установок, в начале октября 2018 года. Решение о поставке ЗРК в Сирию было принято после того, как в сентябре российский самолет-разведчик Ил-20 сбила ракета сирийской системы С-200, отслеживавшей израильский истребитель F-16.

Системы С-400 была развернуты в Сирии 26 ноября 2015 года. Это стало реакцией Москвы на уничтожение истребителями турецких ВВС российского фронтового бомбардировщика Су-24М, наносившего удары по объектам исламистов в северо-западной Сирии.