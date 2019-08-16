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Ростех разработает новые прицелы для стрелкового оружия 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в госкорпорацию "Ростех") создает серию новых высокотехнологичных прицелов для стрелкового оружия калибром до 9 мм, которые позволят заменить некоторые иностранные образцы, используемые в армии и спецслужбах РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ростеха.
"Новое прицельно-приборное оснащение включает тепловизионный, коллиматорный и другие типы прицелов. Проект, заказчиком которого выступило Министерство обороны РФ, реализуется ЦНИИТОЧМАШ в сотрудничестве с АО "Новосибирский приборостроительный завод" (входит в Ростех) и другими предприятиями отрасли", — говорится в сообщении.
В настоящее время на базе государственного демонстрационно-испытательного центра ЦНИИТОЧМАШ и его новосибирского филиала проходят предварительные испытания прицелов. В ходе этих испытаний предстоит проверить соответствие характеристик нового оснащения прицелов требованиям тактико-технического задания.
"Новейшее российское прицельно-приборное оснащение позволит, в том числе, заменить некоторые зарубежные образцы, используемые сегодня в вооруженных силах и спецслужбах. В перспективе возможна организация производства гражданских версий прицелов", — уточнил индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов, слова которого приводятся в пресс-релизе.
В Ростехе пояснили, что новые прицелы предназначены для оснащения основных типов стрелкового оружия, таких как снайперские винтовки, автоматы и пулеметы.
"Использование нового прицельно-приборного оборудования расширит тактические возможности стрелкового оружия и повысит его боевую эффективность", — отмечается в сообщении.
ТАСС: последние новости
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Комментарии
Армия , Оружие , Сергей Абрамов , Министерство обороны , Ростех , ЦНИИТОЧМАШ
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