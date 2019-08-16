Ростех разработает новые прицелы для стрелкового оружия

"Новое прицельно-приборное оснащение включает тепловизионный, коллиматорный и другие типы прицелов. Проект, заказчиком которого выступило Министерство обороны РФ, реализуется ЦНИИТОЧМАШ в сотрудничестве с АО "Новосибирский приборостроительный завод" (входит в Ростех) и другими предприятиями отрасли", — говорится в сообщении.

В настоящее время на базе государственного демонстрационно-испытательного центра ЦНИИТОЧМАШ и его новосибирского филиала проходят предварительные испытания прицелов. В ходе этих испытаний предстоит проверить соответствие характеристик нового оснащения прицелов требованиям тактико-технического задания.

"Новейшее российское прицельно-приборное оснащение позволит, в том числе, заменить некоторые зарубежные образцы, используемые сегодня в вооруженных силах и спецслужбах. В перспективе возможна организация производства гражданских версий прицелов", — уточнил индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В Ростехе пояснили, что новые прицелы предназначены для оснащения основных типов стрелкового оружия, таких как снайперские винтовки, автоматы и пулеметы.