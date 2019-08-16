В Каспийском море нашли новые фрагменты азербайджанского истребителя

Турции. Специалисты Военно-морских сил (ВМС) обнаружили новые фрагменты потерпевшего крушение МиГ-29 ВВС Азербайджана , поиски тела пилота и "черного ящика" самолета продолжаются, сообщает Минобороны

Военное ведомство в пятницу распространило кадры новых обнаруженных фрагментов потерпевшего крушение самолета МиГ-29 Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана.

"Специалисты Военно-морских сил Турции обнаружили новые фрагменты упавшего в Каспийское море самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана и, в соответствии с погодными условиями, поиски тела пилота и "черного ящика" самолета продолжаются", — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что военный самолет во время учебного полета пропал с экранов радаров и, вероятно, упал в Каспийское море. Были организованы поиски пилота. Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело.