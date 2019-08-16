Иран показал новый MRAP собственной разработки

Иране разработали новый бронеавтомобиль, защищённый от мин и нападений из засад (MRAP). Бронемашину Raad представили на церемонии в Организации оборонной промышленности Ирана.

В присутствии министра обороны страны Амира Хатами , а также старших офицеров сухопутных войск Корпуса стражей Исламской революции и полиции новинку представили широкой публике.

По заявлению Минобороны Ирана, Raad представляет собой усовершенствованную версию бронемашины с повышенной противоминной защитой Toufan, которая была запущена в производство в конце 2018 года.

Главным отличием новой модели является колёсная формула 6x6 (против 4x4 у Toufan), а также улучшенная бронезащита. По словам Амира Хатами, Raad выдерживает подрывы на противотанковых минах, способна защитить экипаж от осколков артиллерийских снарядов, противотанкового оружия и бронебойных пуль.

Отдельно представители военного ведомства Ирана подчеркнули, что новый MRAP был разработан целиком иранскими специалистами с учётом специфики национальной армии.