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Иран показал новый MRAP собственной разработки 

Популярная механика 22 минуты назад
Фото: Министерство обороны и поддержки Вооружённых сил Ирана
В Иране разработали новый бронеавтомобиль, защищённый от мин и нападений из засад (MRAP). Бронемашину Raad представили на церемонии в Организации оборонной промышленности Ирана.
В присутствии министра обороны страны Амира Хатами, а также старших офицеров сухопутных войск Корпуса стражей Исламской революции и полиции новинку представили широкой публике.
По заявлению Минобороны Ирана, Raad представляет собой усовершенствованную версию бронемашины с повышенной противоминной защитой Toufan, которая была запущена в производство в конце 2018 года.
Главным отличием новой модели является колёсная формула 6x6 (против 4x4 у Toufan), а также улучшенная бронезащита. По словам Амира Хатами, Raad выдерживает подрывы на противотанковых минах, способна защитить экипаж от осколков артиллерийских снарядов, противотанкового оружия и бронебойных пуль.
Отдельно представители военного ведомства Ирана подчеркнули, что новый MRAP был разработан целиком иранскими специалистами с учётом специфики национальной армии.
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Комментарии
Армия , Оружие , Амир Хатами , Министерство обороны , Иран
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