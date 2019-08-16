Видео: иранские катера выгнали британский эсминец из Ормузского пролива

В интернете появилась видеозапись вытеснения британского эсминца Type 45 из Ормузского пролива. В операции были задействованы скоростные катера иранского Корпуса стражей исламской революции.

В ролике демонстрируется, как катер преследует корабль, который значительно превосходит его своими размерами. Маневрирование происходит на большой скорости, но суда не сближаются, поэтому рассмотреть номер на борту эскадренного миноносца невозможно.

Как сообщает портал Muraselon, авторы видео — иранские военнослужащие, утверждают, что вытесняли эсминец королевского флота Duncan, недавно отправленный в Персидский залив для сопровождения британских танкеров.

Кстати, новейший ракетный корабль Великобритании с номером D37 "прославился" тем, что в 2018 году капитан Элеонора Стек и вся ее команда испугались российских Су-27 и Су-24, проводивших учения в Черном море. По словам британских военных, российские летчики совершали пробные заходы с атакующего курса и продолжительное время проводили облеты британского военного корабля "на опасном расстоянии". В маневрах участвовали не менее 17 боевых самолетов.