Южная Корея призвала КНДР прекратить пуски снарядов

Участники экстренного заседания Совета нацбезопасности договорились сохранять повышенный уровень боеготовности ВС для оперативной реакции на дальнейшее развитие событий, передаёт агентство «Рёнхап».

Ранее News.ru писал, что администрация президента Южной Кореи проводит экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с запусками снарядов со стороны КНДР. Председательствует на совещании советник президента по национальной безопасности Чон Ый Ёна.