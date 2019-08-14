Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США назвали три «провальных» проекта вооружений России 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
Издание подчеркивает, что в России СМИ активно освещают передовые оружейные системы, а для формирования представления о российской военной технике за рубежом Москва также использует множество своих новостных агентств по всему миру, утверждает Business Insider.
Однако издание утверждает, что некоторые передовые виды российских вооружений оказываются на самом деле провальными.
Так, портал пишет, что Россия «сделала вид», что ее беспилотный боевой автомобиль «Уран-9» применялся в Сирии. Об этом сообщалось в мае 2018 года. Однако в июне, пишет издание, российские официальные лица на конференции под названием «Актуальные проблемы защиты и безопасности» признали, что «Уран-9» не работает, а упоминания о нем вскоре сократились.
Вторая технология, о которой пишет Business Insider, это активный камуфляж-хамелеон в стиле «Хищника», который был «быстро забыт». Речь идет о технологии камуфляжа, о котором в 2018 году сообщал Ростех. Сообщалось, что он может мгновенно менять цвет в зависимости от окружающей среды, пишет издание. Технология прогремела на весь мир, однако демонстрации ее так и не последовало, утверждает портал.
Третьим примером «провалов» российского ВПК, по мнению издания, является крылатая ракета с ядерной установкой «Буревестник», которую издание называет «национальным позором».
На практике ракета оказалась неудачной, утверждает издание. В статье говорится, что Россия провела четыре различных испытания этой ракеты с ноября 2017 года по февраль 2018 года, но ядерный двигатель якобы так и не смогли запустить. Последнее испытание, пишет Business Insider, привело к потере ракеты в Баренцевом море.
Отметим, что в США связали взрыв под Северодвинском с испытаниями «Буревестника». Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, такие выводы выявили только некомпетентность американской разведки.
Что касается робота «Уран-9», то в январе 2019 года он был принят на вооружение, однако его доработают с учетом боевого опыта в Сирии. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, получится ли сделать из «Арматы» настоящего боевого робота и какие недостатки в «Уран-9» обнаружило Минобороны после операции в Сирии.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Идлибе сбили Су-22 и захватили в плен пилота В НАТО назвали опасным маневр Су-27 при инциденте с самолетом Шойгу Немецкие СМИ раскрыли план НАТО по «устрашению» России
Комментарии1
Армия , Оружие , Министерство обороны , Ростех , Деловая газета "Взгляд" , Москва , Сирия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сирии сбили Су-22148
В НАТО возмутились отгоном F-18 от самолета Шойгу195
Украина назвала условие возврата воды в Крым456
В Крыму нашли катакомбы III тысячелетия до нашей эры34
Американку наказали за съемку мэра Киселевска7
Видео
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:18
В Сирии сбили Су-22
Армия Ближний Восток
01:00
Схватка панды с покрышкой в зоопарке попала на видео
Новости Москвы
01:04
Пока вы не уснули: россияне рискуют остаться без пенсий
В мире
00:40
В НАТО возмутились отгоном F-18 от самолета Шойгу
Армия
10:56
В РФ сравнили Меркель с сержантом из-за слов о ДРСМД
Политика
01:18
Девочка рассказала об удивившем ее жесте Путина
Политика
00:26
В центре города нашли останки моллюсков юрского периода
Новости Москвы
00:38
«Пустое место»: Лоза и Боярский раскритиковали Бузову
Шоу-бизнес Статьи
00:24
Опубликовано видео из дворца министра-казнокрада
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение