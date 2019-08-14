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В НАТО возмутились отгоном F-18 от самолета Шойгу 

Рамблер 38 минут назад
Российский истребитель Су-27, сопровождавший борт министра обороны России Сергея Шойгу, небезопасно действовал при оттеснении самолета НАТО F-18. Об этом заявил представитель альянса телеканалу CNN.
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу
По словам представителя НАТО, во время маневра российский самолет «практически перерезал траекторию полета одного из F-18». Он отметил, что избежать опасной ситуации удалось благодаря профессионализму пилота F-18.
Также военный заявил, что российские истребители не предоставляли плана полета, их транспондеры были выключены, а экипаж не отвечал наземным службам. Для идентификации самолетов с авиабазы в литовском Шяуляе были подняты два F/A-18 Hornet, принадлежащие ВВС Испании.
Ранее в НАТО подтвердили, что истребитель альянса приближался к российскому самолету в небе над нейтральными водами Балтийского моря. При этом в альянсе заявили, что не располагают данными, кто находился в самолете.
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Армия , Видео
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