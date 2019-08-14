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Россию обвинили в опасном отгоне истребителя НАТО от самолета Шойгу 

Lenta.ru 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский истребитель небезопасно действовал во время оттеснения самолета НАТО от борта, на котором летел министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщил CNN представитель альянса.
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу
По его словам, один из российских Су-27 «повернул налево, чтобы в небезопасной манере практически перерезать траекторию полета одного из F-18». Военный указал, что пилоту пришлось маневрировать, и в итоге лишь благодаря его «быстрой и профессиональной реакции опасной ситуации удалось избежать».
Он также отметил, что российские истребители не предоставляли плана полета, их транспондеры были выключены, а экипаж не отвечал наземным службам. В этой связи для идентификации самолетов с авиабазы в литовском Шяуляе были подняты два F/A-18 Hornet ВВС Испании — они базируются там с мая по 31 августа и охраняют воздушное пространство прибалтийских стран.
Ранее в альянсе объяснили, что российский самолет летел близко к пространству НАТО, поэтому к нему были направлены истребители из состава балтийской миссии воздушного патрулирования организации. Блок не знал, кто находился на борту российского воздушного судна.
13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу. Российский борт сопровождали два истребителя Су-27 морской авиации Балтийского флота. Оттеснение иностранного истребителя попало на видео.
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