Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Простота и неприхотливость: Т-55 более полувека служат в армии Египта 

Российская Газета 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Советские средние танки Т-55, несмотря на свой солидный возраст, продолжают свою службу в сухопутных войсках вооруженных сил Египта.
Правда, в последние годы они все реже попадают в объективы фото— и видеокамер. И все же их продолжают применять в ходе различных маневров и учений. Например, в Сети появился ролик, где "пятьдесят пятые" запечатлены с такими же старыми чехословацкими бронетранспортерами OT-62, являющимися развитием наших БТР-50.
В этой стране освоена сборка американских танков M1A1 Abrams, которых уже выпущено 1100 штук, но их не хватает, чтобы полностью заменить поставленную еще из СССР бронированную технику. Поэтому понятен интерес египтян к современным машинам российского производства.
Первые Т-55 были направлены в регион в самом начале 60-х годов и принимали участие в двух войнах с Израилем и в пограничном конфликте с Ливией.
Местные танкисты ценили их за простоту и неприхотливость в обслуживании.
В настоящее время в войсках остаются около восьми сотен таких танков, часть из которых находится на базах хранения.
В разные годы предпринимались попытки модернизировать их, в том числе с помощью западных фирм. Изготавливались опытные образцы, которые успешно проходили испытания, но до полномасштабного производства дело так и не дошло.
Позже часть машин получила дополнительное бронирование башни и корпуса, внешне они стали напоминать советские Т-55М, но такие версии не получили широкого распространения.
Российская Газета: последние новости
СМИ назвали принадлежность приблизившегося к борту Шойгу истребителя НАТО СМИ: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии Сирийские танкисты "прокачали" Т-72
Комментарии
Армия , Оружие , Египет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы места размещения США запрещенных ракет39
«Я был в отпуске»: Песков о поездке Путина без шлема257
Пенсионер перерезал тросы промальпинистам67
Пока вы спали: Путин сверит часы с Макроном74
Джигарханян попал в реанимацию11
Видео
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:48
Пока вы спали: Путин сверит часы с Макроном
Политика
03:40
«Россия не позволит»: Сделано заявление для США
Оружие В мире
00:57
Джигарханян попал в реанимацию
Общество Другое
00:40
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу
Армия
00:28
Летчики Су-27 отогнали американца от Шойгу
Армия Общество
00:56
Четырехдневка погубит россиян
Общество Статьи
02:31
Подпись Фриске в договоре с Русфондом оказалась подделкой
Шоу-бизнес
01:07
Соловьев ответил «блокаднице» Бузовой
Шоу-бизнес
02:04
Возле Алма-Аты эвакуируют людей
Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение