Глава Генштаба ВС РФ провел встречу с коллегой из Вьетнама

Главы Генштабов России и Вьетнама обсудили военно-техническое сотрудничество двух стран.

Военно-техническое сотрудничество России и Вьетнама за последнее время заметно активизировалось, заявил в среду начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе встречи со своим коллегой — начальником Генштаба Вьетнамской народной армии генерал-полковником Фан Ван Зянгом.

По словам Герасимова, военное и военно-техническое сотрудничество остается важнейшим элементом всеобъемлющего стратегического партнерства, которое за последнее время заметно активизировалось.

Он выразил уверенность что сегодняшняя встреча будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных связей между вооруженными силами двух стран.