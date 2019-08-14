Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Генштаба ВС РФ провел встречу с коллегой из Вьетнама 

ТК «Звезда» + ещё 1 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Главы Генштабов России и Вьетнама обсудили военно-техническое сотрудничество двух стран.
Военно-техническое сотрудничество России и Вьетнама за последнее время заметно активизировалось, заявил в среду начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе встречи со своим коллегой — начальником Генштаба Вьетнамской народной армии генерал-полковником Фан Ван Зянгом.
По словам Герасимова, военное и военно-техническое сотрудничество остается важнейшим элементом всеобъемлющего стратегического партнерства, которое за последнее время заметно активизировалось.
Он выразил уверенность что сегодняшняя встреча будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных связей между вооруженными силами двух стран.
ТК «Звезда»: последние новости
СМИ назвали принадлежность приблизившегося к борту Шойгу истребителя НАТО Военный эксперт рассказал, кто победит в «морском бое» между РФ и США Минобороны: террористы обстреляли авиабазу ВКС РФ Хмеймим в Сирии
Армия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В НАТО возмутились отгоном F-18 от самолета Шойгу17
Украина назвала условие возврата воды в Крым289
В Крыму нашли катакомбы III тысячелетия до нашей эры28
Новозеландский стрелок написал в Россию10
В РФ сравнили Меркель с сержантом из-за слов о ДРСМД3
Видео
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:40
В НАТО возмутились отгоном F-18 от самолета Шойгу
Армия
10:56
В РФ сравнили Меркель с сержантом из-за слов о ДРСМД
Политика
01:18
Девочка рассказала об удивившем ее жесте Путина
Политика
00:26
В центре города нашли останки моллюсков юрского периода
Новости Москвы
00:38
«Пустое место»: Лоза и Боярский раскритиковали Бузову
Шоу-бизнес Статьи
00:24
Опубликовано видео из дворца министра-казнокрада
Общество
02:15
Украина назвала условие возврата воды в Крым
В мире Украина
00:38
Бузова публично извинилась за «блокадницу»
Шоу-бизнес
00:48
Пока вы спали: Путин сверит часы с Макроном
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение