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США потренировались быстро перебрасывать F-35 в Прибалтику 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
ВВС США этим летом на учениях в Европе отработали быструю переброску истребителей F-35 в страны Прибалтики, также тренировалась комплексная противовоздушная и противоракетная оборона, сообщил командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
«Этим летом ВВС развернули авиаотряд F-35 в Европе. Наличие F-35 на континенте позволило нам интегрировать эту платформу пятого поколения в различные учения и учебные вылеты с нашими союзниками и партнерами. Эти возможности усилили способность повышать совместимость между F-35 из США, союзными F-35 и платформами 4-го поколения, что позволит обеспечить интеграцию наших F-35 в Европе, когда они постоянно прибудут на авиабазу Лейкенхит в 2021 году», — передает его слова РИА «Новости».
Он отметил, что проводились как минимум два учения по интеграции F-35 — это учения «Астральная ночь» (Astral Night) и «Быстрая ковка» (Rapid Forge).
«Учения «Астральная ночь» была совместным многонациональным комплексным учением по противовоздушной и противоракетной обороне, в котором участвовали США, Италия, Хорватия и Словения. Учения позволили нам впервые в Европе отработать комплексную противовоздушную и противоракетную оборону и имели огромный успех», — сказал Харригян.
Учения «Быстрая ковка», по его словам, повысила способность ВВС США функционировать в местах, которые отличаются от их основных операционных баз.
«В ходе этой операции мы продемонстрировали нашу способность быстро развертывать самолеты F-15Es и F-35 с авиабазы Шпангдалем (в Германии) в Польше, Эстонии, Латвии и Литве», — заявил генерал.
Он добавил, что эти учения показали способность ВВС США «гибко использовать силы и реагировать на непредвиденные обстоятельства, делая оперативно непредсказуемыми для противников наши операции».
Отметим, что F-35 участвовали в учениях в Прибалтике еще в 2017 году — тогда два истребителя пятого поколения прилетели в Эстонию.
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