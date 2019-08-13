США потренировались быстро перебрасывать F-35 в Прибалтику

ВВС США этим летом на учениях в Европе отработали быструю переброску истребителей F-35 в страны Прибалтики, также тренировалась комплексная противовоздушная и противоракетная оборона, сообщил командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.

«Этим летом ВВС развернули авиаотряд F-35 в Европе. Наличие F-35 на континенте позволило нам интегрировать эту платформу пятого поколения в различные учения и учебные вылеты с нашими союзниками и партнерами. Эти возможности усилили способность повышать совместимость между F-35 из США, союзными F-35 и платформами 4-го поколения, что позволит обеспечить интеграцию наших F-35 в Европе, когда они постоянно прибудут на авиабазу Лейкенхит в 2021 году», — передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что проводились как минимум два учения по интеграции F-35 — это учения «Астральная ночь» (Astral Night) и «Быстрая ковка» (Rapid Forge).

«Учения «Астральная ночь» была совместным многонациональным комплексным учением по противовоздушной и противоракетной обороне, в котором участвовали США, Италия, Хорватия и Словения. Учения позволили нам впервые в Европе отработать комплексную противовоздушную и противоракетную оборону и имели огромный успех», — сказал Харригян.

Учения «Быстрая ковка», по его словам, повысила способность ВВС США функционировать в местах, которые отличаются от их основных операционных баз.

«В ходе этой операции мы продемонстрировали нашу способность быстро развертывать самолеты F-15Es и F-35 с авиабазы Шпангдалем (в Германии) в Польше, Эстонии, Латвии и Литве», — заявил генерал.

Он добавил, что эти учения показали способность ВВС США «гибко использовать силы и реагировать на непредвиденные обстоятельства, делая оперативно непредсказуемыми для противников наши операции».

Отметим, что F-35 участвовали в учениях в Прибалтике еще в 2017 году — тогда два истребителя пятого поколения прилетели в Эстонию.